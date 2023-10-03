Личность известного художника Бэнкси могут рассекретить из-за судебного разбирательства

Личность всемирно известного, но при этом на протяжении долгих лет остающегося инкогнито британского художника Бэнкси могут раскрыть из-за судебных разбирательств. Об этом сообщает газета Daily Mail.

По информации издания, Бэнкси проходит ответчиком по делу о клевете наряду с основанной им компанией Pest Control Ltd. Истец, Эндрю Галлагер, уже судился с уличным художником из-за авторских прав, но тогда тому удалось сберечь тайну своей личности. Журналисты также связались с юристом Галлагера, но он отказался разглашать детали дела, так как ни представители Pest Control, ни сам Бэнкси на данный момент не подтверждали факта своего участия в судебном процессе.

Бэнкси (Banksy) — псевдоним анонимного британского андерграундного уличного художника, политического активиста и режиссёра, работающего с 1990-х годов. Его настоящее имя и происхождение неизвестны. Он рисует на стенах домов в разных уголках мира.