Более полусотни человек пострадало в Турции при взрыве газа в кондитерской
NTV: Число жертв взрыва газа в Турции выросло до пяти, пострадало 57 человек
Последствия взрыва газа в турецком городе Торбалы. Обложка © X / radyotrafik35
Число жертв взрыва бытового газа в турецком городе Торбалы (провинция Измир) увеличилось до пяти. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Сулейман Эльбан. По его словам, ещё 57 человек пострадали. Сейчас людям оказывают необходимую помощь в четырёх больницах. Некоторые добрались до медицинских учреждений самостоятельно.
Последствия взрыва в турецком городе Торбалы. Видео © ntv.com
"По имеющимся данным, взорвался промышленный газовый баллон. Повреждения получили 11 зданий", — приводит телеканал NTV слова главы Измира.
Последствия взрыва газа в турецком городе Торбалы. Фото © X / radyotrafik35
Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч рассказал, что прокуратура организовала расследование по факту произошедшего.
Как ранее сообщалось, газовый баллон взлетел на воздух около 15:00. Эпицентр взрыва находился на первом этаже, где расположена пекарня. В результате детонации произошёл пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Изначально было известно о четырёх погибших.