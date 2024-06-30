Более полусотни человек пострадало в Турции при взрыве газа в кондитерской

Число жертв взрыва бытового газа в турецком городе Торбалы (провинция Измир) увеличилось до пяти. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Сулейман Эльбан. По его словам, ещё 57 человек пострадали. Сейчас людям оказывают необходимую помощь в четырёх больницах. Некоторые добрались до медицинских учреждений самостоятельно.