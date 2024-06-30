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Регион
30 июня, 16:28

Более полусотни человек пострадало в Турции при взрыве газа в кондитерской

NTV: Число жертв взрыва газа в Турции выросло до пяти, пострадало 57 человек

Последствия взрыва газа в турецком городе Торбалы. Обложка © X / radyotrafik35

Последствия взрыва газа в турецком городе Торбалы. Обложка © X / radyotrafik35

Число жертв взрыва бытового газа в турецком городе Торбалы (провинция Измир) увеличилось до пяти. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Сулейман Эльбан. По его словам, ещё 57 человек пострадали. Сейчас людям оказывают необходимую помощь в четырёх больницах. Некоторые добрались до медицинских учреждений самостоятельно.

Последствия взрыва в турецком городе Торбалы. Видео © ntv.com

"По имеющимся данным, взорвался промышленный газовый баллон. Повреждения получили 11 зданий", — приводит телеканал NTV слова главы Измира.

Последствия взрыва газа в турецком городе Торбалы. Фото © X / radyotrafik35

Последствия взрыва газа в турецком городе Торбалы. Фото © X / radyotrafik35

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч рассказал, что прокуратура организовала расследование по факту произошедшего.

Как ранее сообщалось, газовый баллон взлетел на воздух около 15:00. Эпицентр взрыва находился на первом этаже, где расположена пекарня. В результате детонации произошёл пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Изначально было известно о четырёх погибших.

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Наталья Исакова
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