В Турции прогремел взрыв в кондитерской, погибло не менее четырёх человек
В турецком городе Торбалы при взрыве из-за утечки газа погибло четыре человека
В турецком городе Торбалы (провинция Измир) четыре человека погибли в результате взрыва при утечке газа. Пострадавших всего около 20 человек, сообщает NTV. В соседних домах взрывной волной повыбивало стёкла.
Последствия взрыва в турецком городе Торбалы. Видео © ntv.com
"Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в Торбалы около 15:00, в результате погибли три человека, много раненых. Предположительно, причиной стала утечка природного газа", — передаёт телеканал. Позже там уточнили, что число погибших выросло до четырёх.
Местный мэр Овюнч Демир заявил, что все 20 пострадавших находятся в больницах, некоторые смогли самостоятельно добраться до медучреждений.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Нигерии 18 человек погибло в результате взрывов. Предварительно, это произошло из-за террористов-смертников, которые активировали взрывчатку.