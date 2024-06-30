В Турции прогремел взрыв в кондитерской, погибло не менее четырёх человек

В турецком городе Торбалы (провинция Измир) четыре человека погибли в результате взрыва при утечке газа. Пострадавших всего около 20 человек, сообщает NTV. В соседних домах взрывной волной повыбивало стёкла.

Последствия взрыва в турецком городе Торбалы. Видео © ntv.com

"Взрыв прогремел в кондитерской на улице Барыша Манчо в Торбалы около 15:00, в результате погибли три человека, много раненых. Предположительно, причиной стала утечка природного газа", — передаёт телеканал. Позже там уточнили, что число погибших выросло до четырёх.

Местный мэр Овюнч Демир заявил, что все 20 пострадавших находятся в больницах, некоторые смогли самостоятельно добраться до медучреждений.