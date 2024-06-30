В Нигерии 18 человек погибло в результате взрывов

На северо-востоке Нигерии, в штате Борно, прогремело несколько взрывов, в результате чего минимум 18 человек погибло, а 30 пострадало, передаёт агентство Reuters, ссылаясь на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Предположительно, всё произошло после того, как террористы-смертники привели несколько бомб в действие.