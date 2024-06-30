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30 июня, 03:29

В Нигерии 18 человек погибло в результате взрывов

Reuters: В Нигерии минимум 18 человек погибло и 30 пострадало из-за взрывов

На северо-востоке Нигерии, в штате Борно, прогремело несколько взрывов, в результате чего минимум 18 человек погибло, а 30 пострадало, передаёт агентство Reuters, ссылаясь на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Предположительно, всё произошло после того, как террористы-смертники привели несколько бомб в действие.

Минздрав Армении сообщил о пяти пострадавших в результате взрыва на АЗС
Минздрав Армении сообщил о пяти пострадавших в результате взрыва на АЗС

Ранее в шотландском городе Глазго произошли взрывы, а после вспыхнул пожар на промышленном объекте. Местные жители сообщают, что взрывы были похожи на запуск праздничных салютов. Инцидент произошёл неподалёку от аэропорта.

Обложка ©

Unsplash / Camilo jimenez

Анатолий Симоненко
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