В Нигерии 18 человек погибло в результате взрывов
Reuters: В Нигерии минимум 18 человек погибло и 30 пострадало из-за взрывов
На северо-востоке Нигерии, в штате Борно, прогремело несколько взрывов, в результате чего минимум 18 человек погибло, а 30 пострадало, передаёт агентство Reuters, ссылаясь на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.
Предположительно, всё произошло после того, как террористы-смертники привели несколько бомб в действие.
Ранее в шотландском городе Глазго произошли взрывы, а после вспыхнул пожар на промышленном объекте. Местные жители сообщают, что взрывы были похожи на запуск праздничных салютов. Инцидент произошёл неподалёку от аэропорта.
Unsplash / Camilo jimenez