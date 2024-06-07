Минздрав Армении сообщил о пяти пострадавших в результате взрыва на АЗС
Пять человек получили ранения в результате мощного взрыва на заправке в пригороде армянского Абовяна. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, сообщила пресс-служба Минздрава республики.
"В результате взрыва на автотрассе Ереван – Севан, по предварительным данным, пять граждан госпитализированы", — рассказали в ведомстве.
Взрыв произошёл на автозаправочной станции в ночь на 7 июня. На снятых очевидцами кадрах видно, что АЗС объята огнём. К месту происшествия выдвинулись боевые расчёты спасательной службы МВД.
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