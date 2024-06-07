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6 июня, 22:41

Минздрав Армении сообщил о пяти пострадавших в результате взрыва на АЗС

Пять человек получили ранения в результате мощного взрыва на заправке в пригороде армянского Абовяна. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"В результате взрыва на автотрассе Ереван – Севан, по предварительным данным, пять граждан госпитализированы", — рассказали в ведомстве.

Взрыв прогремел на АЗС под Белгородом после налёта дрона-камикадзе
Взрыв прогремел на АЗС под Белгородом после налёта дрона-камикадзе

Взрыв произошёл на автозаправочной станции в ночь на 7 июня. На снятых очевидцами кадрах видно, что АЗС объята огнём. К месту происшествия выдвинулись боевые расчёты спасательной службы МВД.

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Shutterstock / FOTODOM / Khurram designs

Илья Пушкарев
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