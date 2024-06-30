В считаных метрах от купающихся в Одессе людей прогремел взрыв, его сняли на видео
В Одессе недалеко от пляжа взорвалась мина
В Одессе недалеко от пляжа произошёл взрыв. Очевидцы утверждают, что в воде сдетонировала мина. Снятое ими видео опубликовано в местных телеграм-каналах.
Взрыв, предположительно, морской мины в море у Одессы. Видео © Telegram / "Плохая Одесса"
На появившихся в Сети кадрах видно, как столб воды поднялся в нескольких метрах от берега. Совсем рядом с этим местом купаются люди. Предварительно, никто не пострадал. Свидетели происшествия считают, что это мог быть взрыв мины.
Сегодня Life.ru сообщал о том, что в пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу. Сперва, около 05:20, сирены прозвучали в Харьковской области, а ближе к восьми часам утра — в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской.
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