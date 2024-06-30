В считаных метрах от купающихся в Одессе людей прогремел взрыв, его сняли на видео

В Одессе недалеко от пляжа произошёл взрыв. Очевидцы утверждают, что в воде сдетонировала мина. Снятое ими видео опубликовано в местных телеграм-каналах.

Взрыв, предположительно, морской мины в море у Одессы. Видео © Telegram / "Плохая Одесса"

На появившихся в Сети кадрах видно, как столб воды поднялся в нескольких метрах от берега. Совсем рядом с этим местом купаются люди. Предварительно, никто не пострадал. Свидетели происшествия считают, что это мог быть взрыв мины.