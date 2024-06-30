Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 06:55

В считаных метрах от купающихся в Одессе людей прогремел взрыв, его сняли на видео

В Одессе недалеко от пляжа взорвалась мина

В Одессе недалеко от пляжа произошёл взрыв. Очевидцы утверждают, что в воде сдетонировала мина. Снятое ими видео опубликовано в местных телеграм-каналах.

Взрыв, предположительно, морской мины в море у Одессы. Видео © Telegram / "Плохая Одесса"

На появившихся в Сети кадрах видно, как столб воды поднялся в нескольких метрах от берега. Совсем рядом с этим местом купаются люди. Предварительно, никто не пострадал. Свидетели происшествия считают, что это мог быть взрыв мины.

Подполье сообщило о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS
Подполье сообщило о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS

Сегодня Life.ru сообщал о том, что в пяти украинских регионах объявили воздушную тревогу. Сперва, около 05:20, сирены прозвучали в Харьковской области, а ближе к восьми часам утра — в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexyz3d

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров