В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

По информации украинского ресурса, сирены включились в Харьковской области приблизительно в 05:20, а с 07:55 по 08:17 сигнал распространился на ещё четыре региона страны. Также тревогу объявили в тех частях Запорожской области, Херсонщины и ДНР, которые контролируются украинскими войсками. Тем временем местные СМИ пишут, что в Одесской области прозвучал взрыв после воздушной тревоги.