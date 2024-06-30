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Регион
30 июня, 06:32

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В пяти областях Украины, включая Одесскую, звучит воздушная тревога

В Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По информации украинского ресурса, сирены включились в Харьковской области приблизительно в 05:20, а с 07:55 по 08:17 сигнал распространился на ещё четыре региона страны. Также тревогу объявили в тех частях Запорожской области, Херсонщины и ДНР, которые контролируются украинскими войсками. Тем временем местные СМИ пишут, что в Одесской области прозвучал взрыв после воздушной тревоги.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как 24 июня воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Сперва сирены раздались в Харьковской области, это произошло около 20:14 по московскому времени. Позже сигналы прозвучали в Киеве и остальных областях страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / forest71

Юрий Лысенко
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