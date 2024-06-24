Воздушная тревога звучит по всей Украине
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по информированию населения.
В Харьковской области предупреждения начали действовать в 20:14 по московскому времени. На Киев и остальные регионы страны сигнал распространился в период с 20:13 до 20:17.
Ранее сообщалось, что утром 24 июня в Одессе прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся огромный столб чёрного дыма. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВС России нанесли ракетный удар по складу ракет западного производства, который находился на территории завода тяжёлого краностроения. Также под удар попали около десяти иностранных наёмников.
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