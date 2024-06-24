Воздушная тревога звучит по всей Украине

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по информированию населения.

В Харьковской области предупреждения начали действовать в 20:14 по московскому времени. На Киев и остальные регионы страны сигнал распространился в период с 20:13 до 20:17.