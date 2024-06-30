Черниговская ТЭЦ вышла из строя после пожара

На Украине на Черниговской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) загорелся трансформатор из-за короткого замыкания, пишет "Общественное", ссылаясь на представителя "Теплокоммунэнерго" Алексея Щербину.

"Предварительно, было короткое замыкание, было выведено из строя оборудование. Это не очень серьёзное оборудование, но вызвали спасателей. Возгорание уже ликвидировано", — пояснил Щербина.

По его словам, работа станции уже восстанавливается. Пожар охватил девять "квадратов". Щербина предположил, что короткое замыкание могло быть вызвано перенапряжением в сети. Планируется, что объект снова будет введён в работу через пару часов.