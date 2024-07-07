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7 июля, 18:51

Ликвидирован лесной пожар, возникший после ЧП на газопроводе у Алушты

В Крыму ликвидировали пожар, произошедший, предположительно, в результате аварии на газопроводе под Алуштой. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Сотрудники МЧС России тушат пожар у Алушты. Видео © Telegram / МЧС России

"В 20:57 полная ликвидация лесного пожара", — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 7 июля неподалёку от Алушты загорелся газораспределительный узел. Есть данные, что причиной пожара стала авария. Позже пламя перекинулось на лесной массив. Площадь пожара составила не менее 4,2 тысячи квадратных метров. В нескольких населённых пунктах пришлось приостановить газоснабжение.

Газопровод под Алуштой пообещали восстановить за 7–10 дней после пожара
Газопровод под Алуштой пообещали восстановить за 7–10 дней после пожара
Обложка ©

Telegram / МЧС России

Наталья Исакова
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