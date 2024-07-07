Ликвидирован лесной пожар, возникший после ЧП на газопроводе у Алушты

В Крыму ликвидировали пожар, произошедший, предположительно, в результате аварии на газопроводе под Алуштой. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Напомним, что вечером 7 июля неподалёку от Алушты загорелся газораспределительный узел. Есть данные, что причиной пожара стала авария. Позже пламя перекинулось на лесной массив. Площадь пожара составила не менее 4,2 тысячи квадратных метров. В нескольких населённых пунктах пришлось приостановить газоснабжение.