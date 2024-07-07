Открытое горение лесной подстилки под Алуштой ликвидировано
Открытое горение лесной подстилки у Алушты потушено на площади 4,1 тыс. квадратов
Спасатели МЧС России локализовали возгорание лесной подстилки, которая разгорелась из-за пожара на газораспределителе в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Крыму сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки у Алушты. Видео © Telegram / МЧС России
"В Крыму сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки. По уточнённой информации, площадь возгорания составила 4172 квадратных метра", — рассказали в ведомстве.
Напомним, что вечером 7 июля в районе села Виноградного у Алушты в Крыму загорелся газораспределительный узел. Предварительной причиной происшествия была названа авария. Также сообщалось, что огонь перекинулся на лесной массив.
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