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7 июля, 04:56

Открытое горение лесной подстилки под Алуштой ликвидировано

Открытое горение лесной подстилки у Алушты потушено на площади 4,1 тыс. квадратов

Спасатели МЧС России локализовали возгорание лесной подстилки, которая разгорелась из-за пожара на газораспределителе в Алуште. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Крыму сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки у Алушты. Видео © Telegram / МЧС России

"В Крыму сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение лесной подстилки. По уточнённой информации, площадь возгорания составила 4172 квадратных метра", — рассказали в ведомстве.

Более 10 населённых пунктов Алушты остались без газа из-за пожара
Более 10 населённых пунктов Алушты остались без газа из-за пожара

Напомним, что вечером 7 июля в районе села Виноградного у Алушты в Крыму загорелся газораспределительный узел. Предварительной причиной происшествия была названа авария. Также сообщалось, что огонь перекинулся на лесной массив.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Оксана Попова
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