Огонь с газораспределителя перешёл на лес под Алуштой
МЧС: Огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив под Алуштой
МЧС России направило дополнительные силы на тушение пожара под Алуштой в Республике Крым, где огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Дополнительная группировка МЧС России направлена для тушения пожара в Крыму. Видео © МЧС России
"В селе Виноградном разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив. Угрозы населённому пункту нет", — рассказали в ведомстве.
По информации ведомства, на данный момент пламя удалось локализовать, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Ликвидация возгорания продолжается.
Напомним, что вечером 7 июля в районе села Виноградного у Алушты в Крыму загорелся газораспределительный узел. Предварительной причиной происшествия была названа авария.
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