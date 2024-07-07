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6 июля, 22:55

Огонь с газораспределителя перешёл на лес под Алуштой

МЧС: Огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив под Алуштой

МЧС России направило дополнительные силы на тушение пожара под Алуштой в Республике Крым, где огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дополнительная группировка МЧС России направлена для тушения пожара в Крыму. Видео © МЧС России

"В селе Виноградном разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив. Угрозы населённому пункту нет", — рассказали в ведомстве.

По информации ведомства, на данный момент пламя удалось локализовать, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Ликвидация возгорания продолжается.

Более 10 населённых пунктов Алушты остались без газа из-за пожара
Более 10 населённых пунктов Алушты остались без газа из-за пожара

Напомним, что вечером 7 июля в районе села Виноградного у Алушты в Крыму загорелся газораспределительный узел. Предварительной причиной происшествия была названа авария.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alaskagirl8821

Оксана Попова
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