Более 10 населённых пунктов Алушты остались без газа из-за пожара

Газоснабжение ряда населённых пунктов города Алушты в Крыму приостановлено из-за пожара на сетях. Об этом сообщила глава города Галина Огнева в телеграм-канале.

Снабжение газом будет приостановлено в таких населённых пунктах города, как Малый Маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Сведения о ходе восстановительных работ будут размещены дополнительно.