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6 июля, 22:29

Более 10 населённых пунктов Алушты остались без газа из-за пожара

Газоснабжение ряда населённых пунктов города Алушты в Крыму приостановлено из-за пожара на сетях. Об этом сообщила глава города Галина Огнева в телеграм-канале.

Снабжение газом будет приостановлено в таких населённых пунктах города, как Малый Маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Сведения о ходе восстановительных работ будут размещены дополнительно.

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Напомним, что вечером 7 июля в районе села Виноградного у Алушты в Крыму загорелся газораспределительный узел. Предварительной причиной происшествия была названа авария.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Waraphorn Aphai

Оксана Попова
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