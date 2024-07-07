Более 10 населённых пунктов Алушты остались без газа из-за пожара
Газоснабжение ряда населённых пунктов города Алушты в Крыму приостановлено из-за пожара на сетях. Об этом сообщила глава города Галина Огнева в телеграм-канале.
Снабжение газом будет приостановлено в таких населённых пунктах города, как Малый Маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка и Нижняя Кутузовка. Сведения о ходе восстановительных работ будут размещены дополнительно.
Напомним, что вечером 7 июля в районе села Виноградного у Алушты в Крыму загорелся газораспределительный узел. Предварительной причиной происшествия была названа авария.
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