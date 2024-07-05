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5 июля, 10:17

Экстренная посадка военного вертолёта спровоцировала пожар в Ростовской области

Экстренная посадка военного вертолёта из-за начавшейся украинской атаки спровоцировала пожар в Ростовской области. Об этом сообщает Don Mash.

Информацию телеграм-каналу подтвердил глава Азовского района Александр Палатный. Он отметил, что пилот воздушного судна принял решение экстренно посадить борт из-за атаки дронов ВСУ. После приземления в поле под вертолётом загорелась трава, огонь распространился на 500 квадратных метров. На место прибыли пожарные и оперативно всё потушили. Боекомплекты успели разгрузили, члены экипажа также остались целы.

Палатный также отметил, что сбитый украинский дрон спровоцировал пожар между Азовским районом и Ростовом. Сейчас там работают спасатели.

Огонь охватил десять домов в Ростовской области
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Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Ан-2, который мониторил ситуацию с лесными пожарами, совершил аварийную посадку в Еравнинском районе Бурятии. На борту в этот момент было шесть человек. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате происшествия есть пострадавшие. Их доставили в больницу.

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Telegram / Don Mash

Александра Мышляева
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