Экстренная посадка военного вертолёта спровоцировала пожар в Ростовской области
Экстренная посадка военного вертолёта из-за начавшейся украинской атаки спровоцировала пожар в Ростовской области. Об этом сообщает Don Mash.
Информацию телеграм-каналу подтвердил глава Азовского района Александр Палатный. Он отметил, что пилот воздушного судна принял решение экстренно посадить борт из-за атаки дронов ВСУ. После приземления в поле под вертолётом загорелась трава, огонь распространился на 500 квадратных метров. На место прибыли пожарные и оперативно всё потушили. Боекомплекты успели разгрузили, члены экипажа также остались целы.
Палатный также отметил, что сбитый украинский дрон спровоцировал пожар между Азовским районом и Ростовом. Сейчас там работают спасатели.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Ан-2, который мониторил ситуацию с лесными пожарами, совершил аварийную посадку в Еравнинском районе Бурятии. На борту в этот момент было шесть человек. По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате происшествия есть пострадавшие. Их доставили в больницу.
Telegram / Don Mash