Экстренная посадка военного вертолёта спровоцировала пожар в Ростовской области

Экстренная посадка военного вертолёта из-за начавшейся украинской атаки спровоцировала пожар в Ростовской области. Об этом сообщает Don Mash.

Информацию телеграм-каналу подтвердил глава Азовского района Александр Палатный. Он отметил, что пилот воздушного судна принял решение экстренно посадить борт из-за атаки дронов ВСУ. После приземления в поле под вертолётом загорелась трава, огонь распространился на 500 квадратных метров. На место прибыли пожарные и оперативно всё потушили. Боекомплекты успели разгрузили, члены экипажа также остались целы.

Палатный также отметил, что сбитый украинский дрон спровоцировал пожар между Азовским районом и Ростовом. Сейчас там работают спасатели.