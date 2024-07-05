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5 июля, 09:54

Наблюдавший за пожарами Ан-2 жёстко приземлился в Бурятии, есть пострадавшие

Самолёт Ан-2, который мониторил ситуацию с лесными пожарами, совершил аварийную посадку в Еравнинском районе Бурятии. На борту в этот момент было шесть человек, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В дневное время 05 июля 2024 года самолёт АН-2 авиакомпании "Крылья тайги" при осуществлении лесоавиапатрульных работ совершил вынужденную посадку примерно в 40 км от посёлка Сосново-Озёрск Еравнинского района", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По его данным, жертв среди находившихся на борту нет, однако без пострадавших не обошлось. Раненые доставлены в Сосново-Озёрск. По данному факту начата проверка.

Как сообщила Забайкальская база авиационной охраны лесов, из двигателя самолёта Ан-2 произошёл выброс масла, предположительно из-за высокой температуры. При этом, как говорится в сообщении пресс-службы, никто не пострадал.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 12 человек, летевших из Дохи в Дублин, пострадали из-за турбулентности над Турцией. Незадолго до этого в результате попадания в воздушную яму один из пассажиров самолёта, летящего в Сингапур, умер, ещё более 70 человек пострадали.

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Wikipedia / Papas Dos

Александра Мышляева
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