Наблюдавший за пожарами Ан-2 жёстко приземлился в Бурятии, есть пострадавшие

Самолёт Ан-2, который мониторил ситуацию с лесными пожарами, совершил аварийную посадку в Еравнинском районе Бурятии. На борту в этот момент было шесть человек, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В дневное время 05 июля 2024 года самолёт АН-2 авиакомпании "Крылья тайги" при осуществлении лесоавиапатрульных работ совершил вынужденную посадку примерно в 40 км от посёлка Сосново-Озёрск Еравнинского района", — говорится в телеграм-канале ведомства.

По его данным, жертв среди находившихся на борту нет, однако без пострадавших не обошлось. Раненые доставлены в Сосново-Озёрск. По данному факту начата проверка.