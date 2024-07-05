Наблюдавший за пожарами Ан-2 жёстко приземлился в Бурятии, есть пострадавшие
Самолёт Ан-2, который мониторил ситуацию с лесными пожарами, совершил аварийную посадку в Еравнинском районе Бурятии. На борту в этот момент было шесть человек, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В дневное время 05 июля 2024 года самолёт АН-2 авиакомпании "Крылья тайги" при осуществлении лесоавиапатрульных работ совершил вынужденную посадку примерно в 40 км от посёлка Сосново-Озёрск Еравнинского района", — говорится в телеграм-канале ведомства.
По его данным, жертв среди находившихся на борту нет, однако без пострадавших не обошлось. Раненые доставлены в Сосново-Озёрск. По данному факту начата проверка.
Как сообщила Забайкальская база авиационной охраны лесов, из двигателя самолёта Ан-2 произошёл выброс масла, предположительно из-за высокой температуры. При этом, как говорится в сообщении пресс-службы, никто не пострадал.
Ранее Life.ru рассказывал, что 12 человек, летевших из Дохи в Дублин, пострадали из-за турбулентности над Турцией. Незадолго до этого в результате попадания в воздушную яму один из пассажиров самолёта, летящего в Сингапур, умер, ещё более 70 человек пострадали.
Wikipedia / Papas Dos