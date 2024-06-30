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30 июня, 19:17

Власти ни при чём: В Турции раскрыли, почему не дозаправили экстренно севший самолёт Израиля

В Турции опровергли заявления об отказе в дозаправке израильского самолёта

Капитан самолёта израильской авиакомпании El Al, который экстренно сел в Анталье, сам отказался от дозаправки, а турецкие власти тут ни при чём. Об этом в воскресенье, 30 июня, пишет Anadolu, ссылаясь на дипломатические источники.

"Самолёту было разрешено совершить экстренную посадку из-за больного пассажира. По гуманитарным соображениям самолёту должно было быть предоставлено топливо. Но когда соответствующая процедура почти была завершена, капитан решил отказаться по собственному желанию", — приводит их слова турецкое агентство.

Таким образом, инсайдеры опровергли заявления израильских СМИ, что сотрудники аэропорта Антальи отказались предоставить самолёту топливо, так как выполнявшая рейс авиакомпания базируется в еврейском государстве.

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Ранее израильские СМИ сообщили, что самолёт авиакомпании El Al Airlines, который выполнял рейс Варшава – Тель-Авив, экстренно сел в аэропорту Антальи из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. При этом сам лайнер нуждался в дозаправке, однако сотрудники воздушной гавани, как утверждалось, не стали его заправлять, сославшись на то, что для этого нужны специальные разрешения. В результате воздушное судно направилось на греческий остров Родос, где его и дозаправили.

К слову, авиасообщение Израиля и Турции прервано с октября 2023 года из-за войны в секторе Газа. Также между странами прекращён товарооборот. Анкара осуждает действия еврейского государства. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган сравнивал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Гитлером.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JHcreative

Никита Осипов
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