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3 мая, 12:56

Эрдоган: Товарооборот между Турцией и Израилем в размере $9,5 млрд прекращён

Торговый оборот между Турцией и Израилем в размере девяти с половиной миллиардов долларов прекращён. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами в Стамбуле.

Он подчеркнул, что Анкара была вынуждена пойти на такой шаг, так как события, развернувшиеся между Израилем и Палестиной, неприемлемы. В частности, по словам Эрдогана, израильскими военными были убиты около 40 тысяч палестинцев.

"Нам, как мусульманам, невозможно было просто наблюдать. Мы были вынуждены принять меры и сделали шаг, который требовался. У нас был торговый оборот в девять с половиной миллиардов долларов, сейчас мы его прекратили", — сказал турецкий лидер.

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О том, что Анкара разорвала торговые отношения с Тель-Авивом, ранее сообщало агентство Bloomberg. На это отреагировал глава МИД еврейского государства Исраэль Кац, который обвинил Эрдогана в нарушении международных соглашений. По его мнению, Израиль оперативно найдёт замену турецкому направлению в торговле. К слову, накануне, 2 мая, Минторг Турции официально подтвердил полное прекращение товарооборота с Израилем.

Обложка ©

Getty Images / Mateusz Wlodarczyk

Наталья Исакова
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