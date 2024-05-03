Эрдоган: Товарооборот между Турцией и Израилем в размере $9,5 млрд прекращён

Торговый оборот между Турцией и Израилем в размере девяти с половиной миллиардов долларов прекращён. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами в Стамбуле.

Он подчеркнул, что Анкара была вынуждена пойти на такой шаг, так как события, развернувшиеся между Израилем и Палестиной, неприемлемы. В частности, по словам Эрдогана, израильскими военными были убиты около 40 тысяч палестинцев.

"Нам, как мусульманам, невозможно было просто наблюдать. Мы были вынуждены принять меры и сделали шаг, который требовался. У нас был торговый оборот в девять с половиной миллиардов долларов, сейчас мы его прекратили", — сказал турецкий лидер.