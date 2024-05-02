Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 16:40

Турция полностью разорвала торговые связи с Израилем. Тель-Авив обозвал Эрдогана "диктатором"

Bloomberg: Турция приостановила весь экспорт и импорт с Израилем

Анкара разорвала торговые отношения с Тель-Авивом. Как сообщает Bloomberg, с четверга, 2 мая, Турция приостановила весь импорт и экспорт с Израилем.

При этом турецкая сторона ещё не объявила о своём решении официально. Тем временем глава МИД еврейского государства Исраэль Кац обвинил лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений. По его мнению, Израиль оперативно найдёт замену турецкому направлению в торговле.

"Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для импорта и экспорта Израиля. Так ведёт себя диктатор, пренебрегая интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорируя международные торговые соглашения", — подчеркнул министр на своей странице в соцсети X (Twitter).

Турция решила поддержать иск ЮАР против Израиля
Турция решила поддержать иск ЮАР против Израиля

Напомним, Эрдоган открыто проявляет неприязнь к израильскому руководству из-за событий в секторе Газа. В апреле он назвал премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху "Гитлером нашего времени". По словам турецкого лидера, происходящее в регионе является геноцидом, ответственность за который настигнет премьера Израиля и его соратников. В том же месяце Эрдоган заявил, что Турция больше не ведёт интенсивную торговлю с Израилем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
  • Новости
  • Турция
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров