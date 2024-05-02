Турция полностью разорвала торговые связи с Израилем. Тель-Авив обозвал Эрдогана "диктатором"
Bloomberg: Турция приостановила весь экспорт и импорт с Израилем
Анкара разорвала торговые отношения с Тель-Авивом. Как сообщает Bloomberg, с четверга, 2 мая, Турция приостановила весь импорт и экспорт с Израилем.
При этом турецкая сторона ещё не объявила о своём решении официально. Тем временем глава МИД еврейского государства Исраэль Кац обвинил лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений. По его мнению, Израиль оперативно найдёт замену турецкому направлению в торговле.
"Эрдоган нарушает соглашения, блокируя порты для импорта и экспорта Израиля. Так ведёт себя диктатор, пренебрегая интересами турецкого народа и предпринимателей и игнорируя международные торговые соглашения", — подчеркнул министр на своей странице в соцсети X (Twitter).
Напомним, Эрдоган открыто проявляет неприязнь к израильскому руководству из-за событий в секторе Газа. В апреле он назвал премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху "Гитлером нашего времени". По словам турецкого лидера, происходящее в регионе является геноцидом, ответственность за который настигнет премьера Израиля и его соратников. В том же месяце Эрдоган заявил, что Турция больше не ведёт интенсивную торговлю с Израилем.
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