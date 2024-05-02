Турция полностью разорвала торговые связи с Израилем. Тель-Авив обозвал Эрдогана "диктатором"

Анкара разорвала торговые отношения с Тель-Авивом. Как сообщает Bloomberg, с четверга, 2 мая, Турция приостановила весь импорт и экспорт с Израилем.

При этом турецкая сторона ещё не объявила о своём решении официально. Тем временем глава МИД еврейского государства Исраэль Кац обвинил лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений. По его мнению, Израиль оперативно найдёт замену турецкому направлению в торговле.