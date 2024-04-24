Эрдоган заявил, что Турция больше не ведёт интенсивную торговлю с Израилем

Турция больше не будет вести активную торговлю с Израилем в связи с политикой страны относительно сектора Газа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам беседы с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает телеканал TRT Haber.

"Мы больше не поддерживаем интенсивные торговые отношения с Израилем, с этим покончено. Недавно об этом заявил мой министр иностранных дел [Хакан Фидан]", — сообщил президент.

По его словам, Турция не будет проводить торговые операции с еврейским государством из-за гуманитарной катастрофы и жертв среди мирного населения, кровь которого — на руках израильских властей. Эрдоган добавил, что действия страны дестабилизируют баланс на Ближнем Востоке.