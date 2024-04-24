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Регион
24 апреля, 17:34

Эрдоган заявил, что Турция больше не ведёт интенсивную торговлю с Израилем

Турция больше не будет вести активную торговлю с Израилем в связи с политикой страны относительно сектора Газа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам беседы с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает телеканал TRT Haber.

"Мы больше не поддерживаем интенсивные торговые отношения с Израилем, с этим покончено. Недавно об этом заявил мой министр иностранных дел [Хакан Фидан]", — сообщил президент.

По его словам, Турция не будет проводить торговые операции с еврейским государством из-за гуманитарной катастрофы и жертв среди мирного населения, кровь которого — на руках израильских властей. Эрдоган добавил, что действия страны дестабилизируют баланс на Ближнем Востоке.

Число погибших под израильскими ударами в Газе превысило 33,1 тысячи
Число погибших под израильскими ударами в Газе превысило 33,1 тысячи

Турецкий лидер открыто проявляет свою неприязнь к израильскому руководству из-за событий в Газе. Ранее Эрдоган назвал Нетаньяху "Гитлером нашего времени", подчеркнув, что происходящее в регионе является геноцидом, ответственность за который настигнет премьера страны и его сообщников.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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