Турция подтвердила прекращение товарооборота с Израилем

Турция официально подтвердила полное прекращение товарооборота с Израилем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ турецкого Министерства торговли.

В документе подчёркивается, что Анкара прежде ограничила экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, однако власти еврейского государства продолжили боевые действия в секторе Газа.

"С учётом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров", — пояснили в ведомстве.

По информации турецкого ведомства, данные ограничения в отношении Израиля будут действовать до тех пор, пока Тель-Авив не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу.