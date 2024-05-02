Турция подтвердила прекращение товарооборота с Израилем
Минторг Турции официально подтвердил полное прекращение товарооборота с Израилем
Турция официально подтвердила полное прекращение товарооборота с Израилем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ турецкого Министерства торговли.
В документе подчёркивается, что Анкара прежде ограничила экспорт 54 подгрупп товаров в Израиль, однако власти еврейского государства продолжили боевые действия в секторе Газа.
"С учётом этого принят второй этап мер на государственном уровне: прекращены операции по экспорту и импорту, связанные с Израилем, меры касаются всех наименований товаров", — пояснили в ведомстве.
По информации турецкого ведомства, данные ограничения в отношении Израиля будут действовать до тех пор, пока Тель-Авив не обеспечит бесперебойные и достаточные поставки гуманитарной помощи в Газу.
О том, что Анкара разорвала торговые отношения с Тель-Авивом, ранее сообщало агентство Bloomberg. На это отреагировал глава МИД еврейского государства Исраэль Кац, который обвинил лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных соглашений. По его мнению, Израиль оперативно найдёт замену турецкому направлению в торговле.
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