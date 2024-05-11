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11 мая, 16:42

В Турции не оценили акцию протеста посла Израиля с измельчителем на трибуне ООН

В Турции сочли поступок израильского посла неуважением к международному праву

Поступок посла Израиля Гилада Эрдана, который на заседании Генассамблеи отправил в шредер Устав ООН, показывает отношение Тель-Авива к международному праву. С таким заявлением выступил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Постпред Израиля на заседании Генассамблеи отправил в шредер Устав ООН. Видео © X / DD_Geopolitics

"Отрадно, что вопрос о членстве Палестины в ООН был вновь рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции, требующий предоставить Палестине, имеющей статус наблюдателя, некоторые дополнительные права, был принят подавляющим большинством голосов в Генеральной Ассамблее ООН... С другой стороны, тот факт, что после принятия палестинской резолюции посол Израиля в ООН на трибуне изорвал Устав ООН с помощью измельчителя бумаги, ещё раз показал, что Израиль не признаёт международное право", — написал Челик в соцсети Х.

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Ранее в США заявили, что не исключают использование Израилем поставленного Соединёнными Штатами оружия для нарушения международных обязательств по защите мирного населения. Документ Госдепа гласит, что якобы соответствующие подозрения возникли у США из-за большого числа жертв среди мирных жителей сектора Газа. К слову, число жертв среди палестинцев с начала вооружённого конфликта превысило 34,6 тысячи человек, количество раненых насчитывает уже больше 78 тысяч.

Обложка ©

X / DD_Geopolitics

Александра Мышляева
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