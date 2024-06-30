Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 18:45

В Израиле обвинили Турцию в отказе заправить экстренно приземлившийся самолёт

JPost: Пассажирскому самолёту из Израиля запретили дозаправиться в Турции

В турецкой Анталье отказались заправлять израильский гражданский самолёт, совершивший вынужденную посадку. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, самолёт авиакомпании El Al Airlines, который выполнял рейс Варшава – Тель-Авив, экстренно сел в аэропорту Антальи из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. При этом сам лайнер нуждался в дозаправке, но сотрудники воздушной гавани отказались его заправлять, сославшись на то, что для этого необходимы специальные разрешения. В результате воздушное судно направилось на греческий остров Родос, где его и дозаправили.

Напомним, авиасообщение Израиля и Турции прервано с октября 2023 года из-за войны в секторе Газа. Также между странами прекращён товарооборот. Анкара осуждает действия еврейского государства. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнивал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Гитлером.

"Мы полны решимости": Нетаньяху заявил о продолжении войны в Газе до достижения всех целей
"Мы полны решимости": Нетаньяху заявил о продолжении войны в Газе до достижения всех целей
Обложка ©

Freepik / creativeart

Наталья Исакова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Турция
  • Израиль
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров