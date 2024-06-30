В Израиле обвинили Турцию в отказе заправить экстренно приземлившийся самолёт

По данным издания, самолёт авиакомпании El Al Airlines, который выполнял рейс Варшава – Тель-Авив, экстренно сел в аэропорту Антальи из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. При этом сам лайнер нуждался в дозаправке, но сотрудники воздушной гавани отказались его заправлять, сославшись на то, что для этого необходимы специальные разрешения. В результате воздушное судно направилось на греческий остров Родос, где его и дозаправили.