"Мы полны решимости": Нетаньяху заявил о продолжении войны в Газе до достижения всех целей
Нетаньяху: Израиль продолжит войну против ХАМАС, пока не достигнет всех целей
Израиль продолжит войну против палестинского движения ХАМАС, пока не достигнет заявленных целей. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
"Мы полны решимости сражаться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей. Всем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю — альтернативы победе не существует. Наши воины пали не зря. Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех наших целей", — сказал глава правительства еврейского государства.
Вместе с тем Нетаньяху указал на необходимость ликвидации ХАМАС, возвращения всех пленных, а также предоставления гарантий, что сектор Газа "больше не будет представлять угрозу Израилю".
Ранее Life.ru сообщал, что, несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, израильские военные продолжают операцию в анклаве. Некоторым заложникам посчастливилось быть спасёнными бойцами ЦАХАЛ, тогда как другие гибнут от огня израильских военнослужащих.
TACC / DPA / picture-alliance / Jack Guez