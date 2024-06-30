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30 июня, 12:38

"Мы полны решимости": Нетаньяху заявил о продолжении войны в Газе до достижения всех целей

Нетаньяху: Израиль продолжит войну против ХАМАС, пока не достигнет всех целей

Израиль продолжит войну против палестинского движения ХАМАС, пока не достигнет заявленных целей. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Мы полны решимости сражаться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей. Всем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю — альтернативы победе не существует. Наши воины пали не зря. Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех наших целей", — сказал глава правительства еврейского государства.

Вместе с тем Нетаньяху указал на необходимость ликвидации ХАМАС, возвращения всех пленных, а также предоставления гарантий, что сектор Газа "больше не будет представлять угрозу Израилю".

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Ранее Life.ru сообщал, что, несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, израильские военные продолжают операцию в анклаве. Некоторым заложникам посчастливилось быть спасёнными бойцами ЦАХАЛ, тогда как другие гибнут от огня израильских военнослужащих.

Обложка ©

TACC / DPA / picture-alliance / Jack Guez

Наталья Исакова
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