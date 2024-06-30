"Мы полны решимости": Нетаньяху заявил о продолжении войны в Газе до достижения всех целей

"Мы полны решимости сражаться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей. Всем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю — альтернативы победе не существует. Наши воины пали не зря. Мы не прекратим войну, пока не достигнем всех наших целей", — сказал глава правительства еврейского государства.