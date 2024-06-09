В ХАМАС заявили, что трое израильских заложников погибли при операции ЦАХАЛ
Трое израильских заложников погибли во время операции ЦАХАЛ по освобождению пленных в секторе Газа. Об этом заявили радикалы ХАМАС в своём телеграм-канале, дополнив запись видеоматериалом, на котором, по их словам, демонстрируются трупы пленных. Однако имена погибших они не назвали, лица тел на видео не видны.
"Сообщаем, что ваша армия освободила одних заложников, но убила ещё троих в том же самом лагере, один из погибших имел гражданство США", — говорится в заявлении.
Напомним, накануне стало известно, что израильские военные освободили четырёх заложников в ходе спецоперации вблизи лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части Газы, включая россиянина Андрея Козлова. Все пленные здоровы, их доставили в больницу "Шиба" в пригороде Тель-Авива.
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