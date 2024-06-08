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8 июня, 18:41

Власти Газы: 210 человек убиты в ходе операции ЦАХАЛ по освобождению заложников

Последствия авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат. Обложка © TACC / EPA / Mohammed Saber

Последствия авиаудара Израиля по школе в лагере беженцев Нусейрат. Обложка © TACC / EPA / Mohammed Saber

Минимум 210 палестинцев погибли в результате израильской операции по освобождению четырёх заложников, проводившейся в лагере беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Об этом сообщает управление по работе со СМИ в анклаве.

"По меньшей мере 210 человек погибли, более 400 ранены в результате израильской агрессии в лагере Нусейрат", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Там уточнили, что речь идёт только о тех, кто был доставлен в больницы в самом Нусейрате и в Дейр-эль-Балахе. На деле же жертв и пострадавших может быть больше.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об освобождении четырёх заложников в Газе, среди которых 27-летний гражданин России Андрей Козлов. По данным ЦАХАЛ, все они были захвачены в плен во время музыкального фестиваля 7 октября 2023 года.

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Наталья Исакова
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