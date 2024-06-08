Life.ru узнал о состоянии освобождённого из плена ХАМАС россиянина

Освобождённый из плена палестинского движения ХАМАС россиянин Андрей Козлов находится в больнице в Израиле, там он проходит медосмотр. По словам 27-летнего мужчины, с ним всё в порядке, сообщает SHOT.

Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов (в белой футболке и красных шортах). Видео © X / Израиль по-русски

В беседе с телеграм-каналом близкие Козлова отметили, что вместе с ним под присмотром врачей сейчас и младший брат Андрея. Сам мужчина уже пообщался с родными, в ближайшее время в Израиль полетит его отец.

МИД страны опубликовало видео, на котором премьер-министр Биньямин Нетаньяху посещает освобождённых заложников и их родных в больнице "Шиба". На кадрах он обнимает Козлова, крепко хлопает его по плечу и касается лица, вероятно, чтобы смахнуть слезу.

"Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге поддерживает связь с родителями спасённого из плена ХАМАС Андрея Козлова. При содействии Генерального консула Рана Гидора и консула Таля Шварцмана родители Андрея — Михаил и Евгения — прибудут в Израиль завтра утром", — уточнили в ведомстве.