Life.ru узнал о состоянии освобождённого из плена ХАМАС россиянина
SHOT: Спасённый из плена ХАМАС россиянин находится в больнице в Израиле с братом
Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов. Обложка © Telegram / Израильские трудовые будни
Освобождённый из плена палестинского движения ХАМАС россиянин Андрей Козлов находится в больнице в Израиле, там он проходит медосмотр. По словам 27-летнего мужчины, с ним всё в порядке, сообщает SHOT.
Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов (в белой футболке и красных шортах). Видео © X / Израиль по-русски
В беседе с телеграм-каналом близкие Козлова отметили, что вместе с ним под присмотром врачей сейчас и младший брат Андрея. Сам мужчина уже пообщался с родными, в ближайшее время в Израиль полетит его отец.
МИД страны опубликовало видео, на котором премьер-министр Биньямин Нетаньяху посещает освобождённых заложников и их родных в больнице "Шиба". На кадрах он обнимает Козлова, крепко хлопает его по плечу и касается лица, вероятно, чтобы смахнуть слезу.
"Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге поддерживает связь с родителями спасённого из плена ХАМАС Андрея Козлова. При содействии Генерального консула Рана Гидора и консула Таля Шварцмана родители Андрея — Михаил и Евгения — прибудут в Израиль завтра утром", — уточнили в ведомстве.
Как сообщал Life.ru, Козлов был освобождён из плена 8 июня вместе с другими тремя заложниками. В Израиле он находился с 2022 года, куда перебрался по программе репатриации. Во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023-го мужчина работал охранником фестиваля Nature Party. Он прятался вместе со всеми в металлических контейнерах и кустах. Прямо из укрытия Козлов записывал близким голосовые и писал сообщения.