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Регион
3 июня, 20:50

ЦАХАЛ: Четверо израильских заложников погибли в плену у ХАМАС

Признаны погибшими ещё четверо израильских заложников, взятых в плен группировкой ХАМАС 7 октября прошлого года. Их тела продолжают удерживаться палестинским движением, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ 3 июня.

"Решение объявить четырёх заложников мёртвыми было основано на разведывательных данных и подтверждено экспертной комиссией Министерства здравоохранения в координации с Министерством религиозных служб и главным раввином Израиля", — гласит пост.

Родные погибших уже уведомлены о тяжёлой утрате. Обстоятельства смерти израильтян расследуются экспертами.

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Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился приостановить боевые действия в Газе ради спасения всех заложников. Предложение еврейского государства по урегулированию ситуации уже передано ХАМАС. Оно состоит из трёх этапов.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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