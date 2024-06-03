ЦАХАЛ: Четверо израильских заложников погибли в плену у ХАМАС
Признаны погибшими ещё четверо израильских заложников, взятых в плен группировкой ХАМАС 7 октября прошлого года. Их тела продолжают удерживаться палестинским движением, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ 3 июня.
"Решение объявить четырёх заложников мёртвыми было основано на разведывательных данных и подтверждено экспертной комиссией Министерства здравоохранения в координации с Министерством религиозных служб и главным раввином Израиля", — гласит пост.
Родные погибших уже уведомлены о тяжёлой утрате. Обстоятельства смерти израильтян расследуются экспертами.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился приостановить боевые действия в Газе ради спасения всех заложников. Предложение еврейского государства по урегулированию ситуации уже передано ХАМАС. Оно состоит из трёх этапов.
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