ЦАХАЛ: Четверо израильских заложников погибли в плену у ХАМАС

Признаны погибшими ещё четверо израильских заложников, взятых в плен группировкой ХАМАС 7 октября прошлого года. Их тела продолжают удерживаться палестинским движением, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ 3 июня.

"Решение объявить четырёх заложников мёртвыми было основано на разведывательных данных и подтверждено экспертной комиссией Министерства здравоохранения в координации с Министерством религиозных служб и главным раввином Израиля", — гласит пост.