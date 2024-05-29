Палестинские радикалы опубликовали видео с пленным россиянином из сектора Газа

Орудующая на территории Палестины радикальная группировка "Исламский джихад"* опубликовала видео с россиянином Александром Труфановым, который удерживается в плену на территории сектора Газа с 7 октября 2023 года. 30-секундный ролик появился в Telegram-канале военного крыла движения.

На записи говорящий на иврите россиянин пообещал в скором времени "рассказать правду" о заложниках, призвав участников антиизраильских протестов по всему миру продолжать акции. Запись прокомментировало Посольство Израиля в Москве. Дипломаты уточнили, что Труфанов был похищен радикалами вместе с мамой, бабушкой и невестой. Отца же Александра жестоко убили. Позже женщины были освобождены.

"Это и другие подобные видео публикуются безжалостными палестинскими террористами с одной-единственной целью — оказать психологическое давление на израильское общество", — считают в посольстве.

А ранее МИД Израиля показал видео с жестоким захватом девушек боевиками ХАМАС 7 октября. Заложницы служили наблюдательницами на военной базе в посёлке Нахаль Оз рядом с сектором Газа.