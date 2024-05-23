МИД Израиля показал видео с жестоким захватом девушек боевиками ХАМАС 7 октября
Министерство иностранных дел Израиля показало ранее не публиковавшиеся кадры захвата нескольких еврейских девушек радикалами ХАМАС 7 октября 2023 года. Утверждается, что заложницы служили наблюдательницами на военной базе в посёлке Нахаль Оз рядом с сектором Газа.
По данным МИД, запись была опубликована с согласия родственников девушек при условии, что из ролика вырежут наиболее жестокие моменты. На снятых членами ХАМАС кадрах запечатлено несколько пленниц с окровавленными лицами, руками и ногами в окружении вооружённых людей. Одна из заложниц утверждает, что имеет знакомых в Палестине, а другая пытается добиться телефонного звонка, но её просьбу отклоняют. В следующем отрывке показан процесс погрузки девушек в военный автомобиль под звуки стрелковой канонады.
МИД Израиля показал видео с жестоким захватом девушек боевиками ХАМАС 7 октября. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / israelmfa
Напомним, что в начале мая ХАМАС и Израиль договорились об очередном перемирии для обмена заложниками. Сначала стороны конфликта дали согласие на сделку, но спустя время переговоры приостановились. Вина за произошедшее может лежать на Египте, который решил подыграть палестинскому движению, считают в США.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / israelmfa