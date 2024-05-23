МИД Израиля показал видео с жестоким захватом девушек боевиками ХАМАС 7 октября

Министерство иностранных дел Израиля показало ранее не публиковавшиеся кадры захвата нескольких еврейских девушек радикалами ХАМАС 7 октября 2023 года. Утверждается, что заложницы служили наблюдательницами на военной базе в посёлке Нахаль Оз рядом с сектором Газа.

По данным МИД, запись была опубликована с согласия родственников девушек при условии, что из ролика вырежут наиболее жестокие моменты. На снятых членами ХАМАС кадрах запечатлено несколько пленниц с окровавленными лицами, руками и ногами в окружении вооружённых людей. Одна из заложниц утверждает, что имеет знакомых в Палестине, а другая пытается добиться телефонного звонка, но её просьбу отклоняют. В следующем отрывке показан процесс погрузки девушек в военный автомобиль под звуки стрелковой канонады.