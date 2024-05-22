Египет обвинили в срыве сделки между Израилем и ХАМАС
CNN: Египет без ведома США изменил условия договора о прекращении огня в Газе
Разведка Египта сорвала сделку Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС по обмену пленными. Как утверждает телеканал CNN, сославшийся на источники, это произошло после того, как египетские разведчики изменили условия подписанного Тель-Авивом соглашения о прекращения огня в секторе Газа.
По данным канала, итоговое соглашение, которое было представлено на окончательное рассмотрение, отличалось от того, о котором палестинцы объявили 6 мая. Журналисты рассказали, что там появились правки от египетской разведки, что впоследствии вызвало гнев у представителей Соединённых Штатов, Израиля и Катара.
Источники CNN также рассказали о реакции возглавлявшего американскую делегацию директора ЦРУ Уильяма Бёрнса после того, как он узнал об этом. По их словам, руководитель спецслужбы "чуть не взорвался", а также "был рассержен и смущён".
Напомним, что утром 18 мая Израиль и радикальное движение ХАМАС приостановили переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Причина в том, что стороны не могут прийти к единому соглашению об условиях освобождения заложников.
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