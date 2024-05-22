Египет обвинили в срыве сделки между Израилем и ХАМАС

Разведка Египта сорвала сделку Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС по обмену пленными. Как утверждает телеканал CNN, сославшийся на источники, это произошло после того, как египетские разведчики изменили условия подписанного Тель-Авивом соглашения о прекращения огня в секторе Газа.

По данным канала, итоговое соглашение, которое было представлено на окончательное рассмотрение, отличалось от того, о котором палестинцы объявили 6 мая. Журналисты рассказали, что там появились правки от египетской разведки, что впоследствии вызвало гнев у представителей Соединённых Штатов, Израиля и Катара.

Источники CNN также рассказали о реакции возглавлявшего американскую делегацию директора ЦРУ Уильяма Бёрнса после того, как он узнал об этом. По их словам, руководитель спецслужбы "чуть не взорвался", а также "был рассержен и смущён".