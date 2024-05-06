Руководство ХАМАС согласилось на перемирие в Газе
Палестинская группировка ХАМАС приняла предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа. О решении движения посредников в лице Катара и Египта проинформировал глава политбюро суннитской организации Исмаил Хания.
"Исмаил Хания позвонил премьер-министру Катара шейху Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани и министру разведки Египта Аббасу Камелю и проинформировал их о согласии движения с их предложением относительно соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении ХАМАС.
О "чрезвычайно щедром" предложении Израиля о прекращении огня в Газе стало известно в конце апреля. Руководство ХАМАС в ответ намекнуло на готовность к перемирию, пообещав проявить "гибкость". Сделка также предусматривает освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением. В рамках первого этапа договорённости на волю выйдут 33 пленника.
Flickr / Israel Defense Forces