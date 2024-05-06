Руководство ХАМАС согласилось на перемирие в Газе

Палестинская группировка ХАМАС приняла предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа. О решении движения посредников в лице Катара и Египта проинформировал глава политбюро суннитской организации Исмаил Хания.

"Исмаил Хания позвонил премьер-министру Катара шейху Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани и министру разведки Египта Аббасу Камелю и проинформировал их о согласии движения с их предложением относительно соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении ХАМАС.