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6 мая, 19:12

Руководство ХАМАС согласилось на перемирие в Газе

Палестинская группировка ХАМАС приняла предложение Израиля о прекращении огня в секторе Газа. О решении движения посредников в лице Катара и Египта проинформировал глава политбюро суннитской организации Исмаил Хания.

"Исмаил Хания позвонил премьер-министру Катара шейху Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани и министру разведки Египта Аббасу Камелю и проинформировал их о согласии движения с их предложением относительно соглашения о прекращении огня", — говорится в заявлении ХАМАС.

Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 34 683
Число погибших палестинцев в секторе Газа достигло 34 683

О "чрезвычайно щедром" предложении Израиля о прекращении огня в Газе стало известно в конце апреля. Руководство ХАМАС в ответ намекнуло на готовность к перемирию, пообещав проявить "гибкость". Сделка также предусматривает освобождение заложников, удерживаемых палестинским движением. В рамках первого этапа договорённости на волю выйдут 33 пленника.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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