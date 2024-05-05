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4 мая, 23:39

ХАМАС освободит 33 заложника на первом этапе соглашения с Израилем

Al Hadath: В ХАМАС согласились на освобождение 33 заложников на первом этапе

Повседневная жизнь в секторе Газа. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Повседневная жизнь в секторе Газа. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Палестинское движение ХАМАС готово освободить 33 заложника в рамках сделки с Израилем по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Изначально представители движения заявляли про 20 человек, так как не владели сведениями о других удерживаемых лицах. Позже всё же удалось собрать указанное в израильском предложении по обмену количество заложников. Освобождать их планируется в три-четыре этапа. В первую очередь отпустят пожилых и больных людей — тех, кто наверняка не будет призван на службу в ЦАХАЛ.

Переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа проходят в Каире, в них принимают участие Египет, Израиль, ХАМАС, Катар и США. Самые важные договорённости касаются третьего этапа урегулирования — условий прекращения боевых действий в регионе. По словам источников телеканала, стороны обязательно достигнут соглашения, на это потребуется ещё несколько дней диалога.

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Ранее сообщалось, что неизвестные граждане Израиля на Западном берегу реки Иордан ликвидировали часть грузов конвоя Всемирной продовольственной программы ООН. По словам заместителя представителя Всемирной организации Фархана Хака, недопонимание с местными властями было разрешено, все грузовики добрались до назначенных объектов на севере Газы, распределение помощи продолжается.

Лариса Сафронова
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