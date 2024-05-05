ХАМАС освободит 33 заложника на первом этапе соглашения с Израилем
Al Hadath: В ХАМАС согласились на освобождение 33 заложников на первом этапе
Повседневная жизнь в секторе Газа. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD
Палестинское движение ХАМАС готово освободить 33 заложника в рамках сделки с Израилем по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
Изначально представители движения заявляли про 20 человек, так как не владели сведениями о других удерживаемых лицах. Позже всё же удалось собрать указанное в израильском предложении по обмену количество заложников. Освобождать их планируется в три-четыре этапа. В первую очередь отпустят пожилых и больных людей — тех, кто наверняка не будет призван на службу в ЦАХАЛ.
Переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа проходят в Каире, в них принимают участие Египет, Израиль, ХАМАС, Катар и США. Самые важные договорённости касаются третьего этапа урегулирования — условий прекращения боевых действий в регионе. По словам источников телеканала, стороны обязательно достигнут соглашения, на это потребуется ещё несколько дней диалога.
Ранее сообщалось, что неизвестные граждане Израиля на Западном берегу реки Иордан ликвидировали часть грузов конвоя Всемирной продовольственной программы ООН. По словам заместителя представителя Всемирной организации Фархана Хака, недопонимание с местными властями было разрешено, все грузовики добрались до назначенных объектов на севере Газы, распределение помощи продолжается.