Израильтяне разгромили часть грузов гуманитарного конвоя ООН
Офис Генсека ООН: Израильтяне разгромили часть гуманитарного груза организации
Неизвестные граждане Израиля на Западном берегу реки Иордан ликвидировали часть грузов конвоя Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом рассказал на брифинге заместитель представителя организации Фархан Хак.
Он сообщил, что всё случилось в среду, когда граждане Израиля на Западном берегу Иордана выгрузили и разгромили часть грузов. Конвой всё-таки добрался до территории сектора Газа, после чего его отправили в места, не предназначенные для выгрузки.
"В Газе грузовики с помощью, двигавшиеся в сторону объектов ООН, были перенаправлены вооружёнными людьми в места, не предназначенные для разгрузки. ООН разрешила недопонимание с местными властями. Все грузовики добрались до назначенных объектов ООН на севере Газы, распределение помощи продолжается", — рассказал Хак.
Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября — тогда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу.
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