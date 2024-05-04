Израильтяне разгромили часть грузов гуманитарного конвоя ООН

Неизвестные граждане Израиля на Западном берегу реки Иордан ликвидировали часть грузов конвоя Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом рассказал на брифинге заместитель представителя организации Фархан Хак.

Он сообщил, что всё случилось в среду, когда граждане Израиля на Западном берегу Иордана выгрузили и разгромили часть грузов. Конвой всё-таки добрался до территории сектора Газа, после чего его отправили в места, не предназначенные для выгрузки.