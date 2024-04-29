Блинкен рассказал о "чрезвычайно щедром" предложении Израиля

Израиль сделал "чрезвычайно щедрое" предложение радикалам ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

"Я хочу выразить глубокую благодарность нашим друзьям из Катара и Египта, которые сыграли важную роль в попытке добиться прекращения огня и освобождения заложников. В настоящее время перед ХАМАС лежит чрезвычайно щедрое предложение со стороны Израиля", — сказал госсекретарь.