Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 апреля, 12:19

Блинкен рассказал о "чрезвычайно щедром" предложении Израиля

Блинкен: Израиль выдвинул чрезвычайно щедрое предложение Газе о прекращении огня

Израиль сделал "чрезвычайно щедрое" предложение радикалам ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

"Я хочу выразить глубокую благодарность нашим друзьям из Катара и Египта, которые сыграли важную роль в попытке добиться прекращения огня и освобождения заложников. В настоящее время перед ХАМАС лежит чрезвычайно щедрое предложение со стороны Израиля", — сказал госсекретарь.

Он подчеркнул, что единственный фактор, который мешает прекращению боевых действий в анклаве, — это ХАМАС.

"Всё, что происходит, — "прогрев": Политолог объяснил, почему на Ближнем Востоке зреет ядерный конфликт
"Всё, что происходит, — "прогрев": Политолог объяснил, почему на Ближнем Востоке зреет ядерный конфликт

Ранее Life.ru сообщал, что израильская авиация нанесла удар по городу Рафаху на юге сектора Газа вечером 28 апреля. В результате обстрела погибли 19 человек. Снаряды прилетели в дома, расположенные рядом с лагерем для беженцев. За полгода войны в секторе Газа скончались свыше 30 тысяч мирных палестинцев, 13 тысяч из них — дети, сообщали в ООН днём ранее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сектор Газа
  • Израиль
  • хамас
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Энтони Блинкен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров