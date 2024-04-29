Блинкен рассказал о "чрезвычайно щедром" предложении Израиля
Блинкен: Израиль выдвинул чрезвычайно щедрое предложение Газе о прекращении огня
Израиль сделал "чрезвычайно щедрое" предложение радикалам ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.
"Я хочу выразить глубокую благодарность нашим друзьям из Катара и Египта, которые сыграли важную роль в попытке добиться прекращения огня и освобождения заложников. В настоящее время перед ХАМАС лежит чрезвычайно щедрое предложение со стороны Израиля", — сказал госсекретарь.
Он подчеркнул, что единственный фактор, который мешает прекращению боевых действий в анклаве, — это ХАМАС.
Ранее Life.ru сообщал, что израильская авиация нанесла удар по городу Рафаху на юге сектора Газа вечером 28 апреля. В результате обстрела погибли 19 человек. Снаряды прилетели в дома, расположенные рядом с лагерем для беженцев. За полгода войны в секторе Газа скончались свыше 30 тысяч мирных палестинцев, 13 тысяч из них — дети, сообщали в ООН днём ранее.
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