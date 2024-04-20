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20 апреля, 14:53

"Всё, что происходит — "прогрев": Политолог объяснил, почему на Ближнем Востоке зреет ядерный конфликт

Эксперт Разгуляев: Конфликт Ирана и Израиля может привести к ядерной катастрофе

Конфликт Ирана и Израиля может привести к ядерной катастрофе. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Конфликт Ирана и Израиля может привести к ядерной катастрофе. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Последний удар Израиля по Ирану может привести к серьёзным последствиям. Эта атака была нужна, чтобы воздействовать на общественное мнение, и произошедшее — это лишь подготовка к более масштабным столкновениям, так считает политолог Сергей Разгуляев.

"Это лишь подготовка почвы для начала крупномасштабного конфликта, который распространится на весь мир. У Израиля и Ирана есть ядерные заряды, и их прямой конфликт таит опасность для всех", объяснил эксперт в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По его словам, Тель-Авив надеется получить помощь от США и НАТО, если начнётся война. Кроме того, Израиль уже показал способность отвечать на нападения, и яркий пример тому то, что осталось от сектора Газа. Слова властей Ирана о том, что они нанесут более мощный удар, тоже не стоит игнорировать.

"Обе страны знают о дислокации ядерных объектов друг друга, и их противостояние может привести к мировой ядерной катастрофе. Всё, что происходит сейчас — лишь "прогрев", резюмировал Разгуляев.
МАГАТЭ не зафиксировало ущерба ядерным объектам Ирана после удара Израиля
МАГАТЭ не зафиксировало ущерба ядерным объектам Ирана после удара Израиля

Ранее СМИ назвали ключевую цель атаки Израиля в Иране. Это был радиолокатор системы противовоздушной обороны (ПВО) у ядерного объекта в иранском Натанзе. Напомним, в ночь на 19 апреля Израиль нанёс удар по территории Ирана. В районе аэропорта Исфахан были слышны взрывы, в Иране заявляют о трёх сбитых беспилотниках. По данным Bloomberg, Тель-Авив заблаговременно предупредил об атаке Вашингтон.

Евгения Мосс
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