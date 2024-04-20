"Всё, что происходит — "прогрев": Политолог объяснил, почему на Ближнем Востоке зреет ядерный конфликт

Последний удар Израиля по Ирану может привести к серьёзным последствиям. Эта атака была нужна, чтобы воздействовать на общественное мнение, и произошедшее — это лишь подготовка к более масштабным столкновениям, так считает политолог Сергей Разгуляев.

По его словам, Тель-Авив надеется получить помощь от США и НАТО, если начнётся война. Кроме того, Израиль уже показал способность отвечать на нападения, и яркий пример тому то, что осталось от сектора Газа. Слова властей Ирана о том, что они нанесут более мощный удар, тоже не стоит игнорировать.