"Всё, что происходит — "прогрев": Политолог объяснил, почему на Ближнем Востоке зреет ядерный конфликт
Эксперт Разгуляев: Конфликт Ирана и Израиля может привести к ядерной катастрофе
Конфликт Ирана и Израиля может привести к ядерной катастрофе. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi
Последний удар Израиля по Ирану может привести к серьёзным последствиям. Эта атака была нужна, чтобы воздействовать на общественное мнение, и произошедшее — это лишь подготовка к более масштабным столкновениям, так считает политолог Сергей Разгуляев.
"Это лишь подготовка почвы для начала крупномасштабного конфликта, который распространится на весь мир. У Израиля и Ирана есть ядерные заряды, и их прямой конфликт таит опасность для всех", — объяснил эксперт в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По его словам, Тель-Авив надеется получить помощь от США и НАТО, если начнётся война. Кроме того, Израиль уже показал способность отвечать на нападения, и яркий пример тому то, что осталось от сектора Газа. Слова властей Ирана о том, что они нанесут более мощный удар, тоже не стоит игнорировать.
"Обе страны знают о дислокации ядерных объектов друг друга, и их противостояние может привести к мировой ядерной катастрофе. Всё, что происходит сейчас — лишь "прогрев", — резюмировал Разгуляев.
Ранее СМИ назвали ключевую цель атаки Израиля в Иране. Это был радиолокатор системы противовоздушной обороны (ПВО) у ядерного объекта в иранском Натанзе. Напомним, в ночь на 19 апреля Израиль нанёс удар по территории Ирана. В районе аэропорта Исфахан были слышны взрывы, в Иране заявляют о трёх сбитых беспилотниках. По данным Bloomberg, Тель-Авив заблаговременно предупредил об атаке Вашингтон.