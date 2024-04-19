СМИ назвали ключевую цель атаки Израиля в Иране
ABC: Целью атаки Израиля в Иране была система ПВО у ядерного объекта
Целью ночной атаки Израиля был радиолокатор системы противовоздушной обороны (ПВО) у ядерного объекта в иранском Натанзе. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на официальное лицо из США.
"Израильтяне нацеливались на радиолокатор системы ПВО, являющийся частью защиты ядерного объекта в Натанзе", — говорится в сообщении телеканала.
Как пояснил американский чиновник, израильский истребитель выпустил три ракеты, одна из которых, предположительно, и вывела из строя локатор. При этом сообщается, что окончательная оценка повреждения объекта ещё не закончена.
Напомним, в ночь на 19 апреля Израиль нанёс удар по территории Ирана. В районе аэропорта Исфахан были слышны взрывы, в Иране заявляют о трёх сбитых беспилотниках. По данным Bloomberg, Тель-Авив заблаговременно предупредил об атаке Вашингтон.
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