СМИ назвали ключевую цель атаки Израиля в Иране

Целью ночной атаки Израиля был радиолокатор системы противовоздушной обороны (ПВО) у ядерного объекта в иранском Натанзе. Об этом сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на официальное лицо из США.

"Израильтяне нацеливались на радиолокатор системы ПВО, являющийся частью защиты ядерного объекта в Натанзе", — говорится в сообщении телеканала.