В ХАМАС заявили о позитивном настрое по переговорам и пообещали проявить гибкость
В ХАМАС подтвердили, что всё ещё готовы договориться о перемирии в Газе
ХАМАС по-прежнему желает заключить всеобъемлющий договор о прекращении огня в Газе. Об этом заявил руководитель политбюро палестинского движения Исмаил Хания.
"ХАМАС, как и раньше, стремится достичь всеобъемлющего соглашения, которое предусматривало бы прекращение израильской агрессии и заключение серьёзной сделки об обмене пленными, а также гарантировало бы вывод войск противника из анклава", — цитирует его пресс-служба движения.
Хания подчеркнул, что перемирие является "краеугольным вопросом, который ляжет в основу стабильного будущего". Кроме того, он рассказал, что делегация ХАМАС приехала на новые переговоры с позитивными ожиданиями и гибкими позициями.
Ранее Израиль нанёс авиаудары по городу Рафаху в Палестине, обернувшиеся десятками убитых и раненых. В свою очередь МУС на фоне жестокой операции ЦАХАЛ в Газе заявил, что выдаст ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны государства Йоава Галанта. В ситуацию вмешались Штаты, пообещав Международному уголовному суду санкции за преследование еврейских чиновников. К настоящему моменту число жертв израильской военной операции превосходит 34,6 тысячи. Нетаньяху не раз публично заявлял, что Израиль не остановится, пока не умрёт последний из радикалов ХАМАС. По сведениям ООН, 5% населения сектора Газа уже погибли, причём большая часть из них — женщины и дети, а не военные.
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