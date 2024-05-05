В ХАМАС заявили о позитивном настрое по переговорам и пообещали проявить гибкость

ХАМАС по-прежнему желает заключить всеобъемлющий договор о прекращении огня в Газе. Об этом заявил руководитель политбюро палестинского движения Исмаил Хания.

"ХАМАС, как и раньше, стремится достичь всеобъемлющего соглашения, которое предусматривало бы прекращение израильской агрессии и заключение серьёзной сделки об обмене пленными, а также гарантировало бы вывод войск противника из анклава", — цитирует его пресс-служба движения.