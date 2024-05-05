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5 мая, 13:09

В ХАМАС заявили о позитивном настрое по переговорам и пообещали проявить гибкость

В ХАМАС подтвердили, что всё ещё готовы договориться о перемирии в Газе

ХАМАС по-прежнему желает заключить всеобъемлющий договор о прекращении огня в Газе. Об этом заявил руководитель политбюро палестинского движения Исмаил Хания.

"ХАМАС, как и раньше, стремится достичь всеобъемлющего соглашения, которое предусматривало бы прекращение израильской агрессии и заключение серьёзной сделки об обмене пленными, а также гарантировало бы вывод войск противника из анклава", цитирует его пресс-служба движения.

Хания подчеркнул, что перемирие является "краеугольным вопросом, который ляжет в основу стабильного будущего". Кроме того, он рассказал, что делегация ХАМАС приехала на новые переговоры с позитивными ожиданиями и гибкими позициями.

Нетаньяху отказался отозвать войска из Газы даже под угрозой ордера МУС на арест
Нетаньяху отказался отозвать войска из Газы даже под угрозой ордера МУС на арест

Ранее Израиль нанёс авиаудары по городу Рафаху в Палестине, обернувшиеся десятками убитых и раненых. В свою очередь МУС на фоне жестокой операции ЦАХАЛ в Газе заявил, что выдаст ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны государства Йоава Галанта. В ситуацию вмешались Штаты, пообещав Международному уголовному суду санкции за преследование еврейских чиновников. К настоящему моменту число жертв израильской военной операции превосходит 34,6 тысячи. Нетаньяху не раз публично заявлял, что Израиль не остановится, пока не умрёт последний из радикалов ХАМАС. По сведениям ООН, 5% населения сектора Газа уже погибли, причём большая часть из них — женщины и дети, а не военные.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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