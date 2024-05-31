Раскрыто три этапа нового плана Израиля по урегулированию конфликта в Газе

Израиль передал палестинскому движению ХАМАС новое предложение по урегулированию вооружённого конфликта. Как сообщил президент США Джо Байден, оно состоит из трёх этапов постепенного прекращения огня и освобождения заложников. Посредником между воюющими сторонами выступил Катар.

"Первая фаза будет длиться шесть недель. Она подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населённых районов Газы, освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключённых из числа палестинцев", — сказал американский лидер, выступая в Белом доме с краткой речью по ситуации на Ближнем Востоке.