Раскрыто три этапа нового плана Израиля по урегулированию конфликта в Газе
Байден: Израиль передал ХАМАС новое предложение по урегулированию конфликта
Израиль передал палестинскому движению ХАМАС новое предложение по урегулированию вооружённого конфликта. Как сообщил президент США Джо Байден, оно состоит из трёх этапов постепенного прекращения огня и освобождения заложников. Посредником между воюющими сторонами выступил Катар.
"Первая фаза будет длиться шесть недель. Она подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населённых районов Газы, освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключённых из числа палестинцев", — сказал американский лидер, выступая в Белом доме с краткой речью по ситуации на Ближнем Востоке.
Второй этап инициативы Израиля по Газе, как утверждает Байден, предусматривает вывод израильских войск из Газы, бессрочное прекращение боевых действий, а также освобождение "всех остающихся в живых заложников, включая мужчин-военных". А третий этап — это начало масштабного восстановления Газы, пояснил хозяин Белого дома. ХАМАС, по его словам, пока не ответило на израильское предложение.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 мая Израиль ударил по лагерю беженцев в Рафахе. Погибло как минимум 40 человек. Большинство жертв — женщины и дети. В Минобороны Израиля же заявили, что удар был нанесён "по законным целям". Действия еврейского государства осудили лидеры многих стран. Так, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Гитлером. На днях СМИ сообщили, что Израиль возобновил удары по лагерю беженцев и больнице в Рафахе.
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