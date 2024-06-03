Нетаньяху заявил о готовности остановить операцию в Газе на 42 дня

Израиль может остановить военную операцию в секторе Газа на 42 дня ради освобождения своих заложников, но затем продолжит боевые действия. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. Но мы не можем прекратить войну. Иранцы и все наши враги смотрят на нас, желая увидеть, не сдадимся ли мы", — цитирует газета Israel Hayom его заявление на закрытом заседании в Кнессете.

Главными целями операции в секторе Газа он назвал ликвидацию палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников, похищенных с территории Израиля в октябре прошлого года.