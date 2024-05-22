Нетаньяху обрушился с гневом на страны, признавшие Палестину

Израиль не допустит создания государства Палестина рядом с собой. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, критикуя Ирландию, Испанию и Норвегию за решение признать палестинскую государственность.

"Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство — это награда за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии (так в Израиле называют Западный берег реки Иордан) поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя предоставлять государство", — заявил он в видеообращении.