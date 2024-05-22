Нетаньяху обрушился с гневом на страны, признавшие Палестину
Нетаньяху заявил, что создание государства Палестина будет на руку террористам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / AP / Amir Cohen
Израиль не допустит создания государства Палестина рядом с собой. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, критикуя Ирландию, Испанию и Норвегию за решение признать палестинскую государственность.
"Намерение ряда европейских стран признать палестинское государство — это награда за терроризм. 80% палестинцев в Иудее и Самарии (так в Израиле называют Западный берег реки Иордан) поддерживают ужасную резню 7 октября. Этому злу нельзя предоставлять государство", — заявил он в видеообращении.
Как сообщал Life.ru, 22 мая сразу три страны Европы официально признали Палестину в качестве государства. Это Норвегия, Ирландия и Испания. Таким образом они хотят сохранить единственную альтернативу мирному решению ближневосточного конфликта. Израиль тут же отозвал своих послов из этих стран для проведения консультаций. Напомним, что до настоящего момента независимость Палестины признали 139 из 193 государств – членов ООН.