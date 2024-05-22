В Госдуме нашли скрытую причину признания Палестины тремя странами
Депутат Нилов назвал выборы в ЕП причиной признания Палестины тремя странами
Ряд стран в Европе признал Палестину. Обложка © Zuma / TASS
Депутат Госдумы Олег Нилов уверен в неискренности признания Палестины несколькими европейскими странами. По его словам, решение обусловлено всего лишь июньскими выборами в Европарламент, поэтому западные политики пытаются показать, как они якобы участвуют в установлении мира на Ближнем Востоке.
Депутат Госдумы Олег Нилов уверен в неискренности признания несколькими европейскими странами Палестины. Видео © Life.ru
"А потому что выборы. 70 лет не замечали этой проблемы, а тут выборы в Европарламент, везде всё шатко, рвётся <…> Ничего здесь искреннего я не вижу. Пройдут выборы — всё вернётся обратно. Опять придёт "вашингтонский обком" и заставит петь под свою дудку", — ответил Нилов на вопрос журналиста Life.ru.
Напомним, сегодня сразу три страны Европы официально признали Палестину в качестве государства. Это Норвегия, Ирландия и Испания. Таким образом они хотят сохранить единственную альтернативу мирному решению ближневосточного конфликта. Израиль тут же отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии для проведения консультаций.