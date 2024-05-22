В Госдуме нашли скрытую причину признания Палестины тремя странами

Депутат Госдумы Олег Нилов уверен в неискренности признания Палестины несколькими европейскими странами. По его словам, решение обусловлено всего лишь июньскими выборами в Европарламент, поэтому западные политики пытаются показать, как они якобы участвуют в установлении мира на Ближнем Востоке.

"А потому что выборы. 70 лет не замечали этой проблемы, а тут выборы в Европарламент, везде всё шатко, рвётся <…> Ничего здесь искреннего я не вижу. Пройдут выборы — всё вернётся обратно. Опять придёт "вашингтонский обком" и заставит петь под свою дудку", — ответил Нилов на вопрос журналиста Life.ru.