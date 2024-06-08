Армия Израиля освободила в Газе четырёх заложников, включая россиянина Козлова

Израильские военные освободили четырёх заложников в ходе спецоперации в секторе Газа, включая россиянина Андрея Козлова. Они здоровы, их доставили в больницу "Шиба" в пригороде Тель-Авива, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там уточнили, что операция проводилась вблизи лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части Газы. В результате были освобождены четыре гражданина Израиля: Ноа Аграмани (25 лет), Альмог Меир (21 год), Шломи Зив (40 лет) и Андрей Козлов (27 лет), имеющий также и российский паспорт. По данным ЦАХАЛ, освобождённые были захвачены во время музыкального фестиваля 7 октября 2023 года.

Напомним, во время атаки палестинских радикалов уроженец Сестрорецка Андрей Козлов работал охранником на фестивале Nature Party. После вторжения ХАМАС он прятался вместе со всеми в металлических контейнерах и кустах. Прямо из укрытия парень записывал близким голосовые и писал сообщения. Позже связь с ним пропала, а в конце октября Козлову удалось списаться с родственниками.