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5 июня, 19:48

Путин: Ответ Израиля на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение жителей Газы

Ответ ЦАХАЛ на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение мирных жителей Газы, а не на войну, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях. Против атак в отношении мирного населения — в любом месте и любой стране. Но то, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, всё-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения", — указал российский лидер.

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На днях сообщалось о том, что четверо израильских заложников погибли в плену у ХАМАС. Они были взяты группировкой ещё 7 октября прошлого года. А в конце прошлого месяца стало известно, что Израиль передал ХАМАС новое предложение по урегулированию конфликта при посредничестве Катара. Оно состоит из трёх этапов постепенного прекращения огня и освобождения заложников.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Николь Вербер
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