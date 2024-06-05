Путин: Ответ Израиля на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение жителей Газы
Ответ ЦАХАЛ на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение мирных жителей Газы, а не на войну, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
"Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях. Против атак в отношении мирного населения — в любом месте и любой стране. Но то, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, всё-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения", — указал российский лидер.
На днях сообщалось о том, что четверо израильских заложников погибли в плену у ХАМАС. Они были взяты группировкой ещё 7 октября прошлого года. А в конце прошлого месяца стало известно, что Израиль передал ХАМАС новое предложение по урегулированию конфликта при посредничестве Катара. Оно состоит из трёх этапов постепенного прекращения огня и освобождения заложников.
ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD