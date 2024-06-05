Путин: Ответ Израиля на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение жителей Газы

Ответ ЦАХАЛ на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение мирных жителей Газы, а не на войну, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях. Против атак в отношении мирного населения — в любом месте и любой стране. Но то, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, всё-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения", — указал российский лидер.