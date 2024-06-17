Al Jazeera: Пятеро детей погибли в Газе от обстрелов израильской армией за сутки

Число погибших от рук ЦАХАЛ жителей сектора Газа продолжает расти. Лишь за прошедшие сутки израильская армия убила несколько десятков человек, среди жертв есть дети. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

"Ещё пять детей входят в число десятков палестинцев, убитых в результате израильских атак на центральную и южную часть Газы за последние 24 часа", — гласит заявление.