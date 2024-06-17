Al Jazeera: Пятеро детей погибли в Газе от обстрелов израильской армией за сутки
Число погибших от рук ЦАХАЛ жителей сектора Газа продолжает расти. Лишь за прошедшие сутки израильская армия убила несколько десятков человек, среди жертв есть дети. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
"Ещё пять детей входят в число десятков палестинцев, убитых в результате израильских атак на центральную и южную часть Газы за последние 24 часа", — гласит заявление.
Один из ударов пришёлся по лагерю беженцев Бурейдж. Раненые доставлены в больницу мучеников Аль-Аксы. Также атаке подверглись территории к востоку от Дейр-эль-Балаха.
Напомним, что 11 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе. Документ требует от участников конфликта немедленно остановить кровопролитие и освободить всех заложников. Впрочем, пока бои в палестинском анклаве продолжаются.
Flickr / Israel Defense Forces