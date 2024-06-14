ХАМАС сообщило о гибели двух заложников в Газе из-за ударов Израиля
Движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа погибли два заложника. Информация об этом опубликована в телеграм-канале боевого крыла палестинских радикалов — группировки "Бригада Иззэддина аль-Кассама".
"Израильская армия убила двух [израильских] заложников в ходе авиаудара по городу Рафах несколько дней назад", — говорится в заявлении группировки.
Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что точное число остающихся в живых заложников в Газе неизвестно никому. По его словам, любая сделка по их освобождению должна включать гарантии постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из анклава.
Как уже писал Life.ru, 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе спецоперации вблизи лагеря палестинских беженцев Нусейрат в Газе освободила четырёх заложников, включая россиянина Андрея Козлова. Впоследствии их доставили в больницу "Шиба" в пригороде Тель-Авива. Life.ru узнал о состоянии освобождённого из плена ХАМАС гражданина РФ, а его семья рассказала об ужасах заточения.
Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed