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14 июня, 15:21

ХАМАС сообщило о гибели двух заложников в Газе из-за ударов Израиля

Движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа погибли два заложника. Информация об этом опубликована в телеграм-канале боевого крыла палестинских радикалов — группировки "Бригада Иззэддина аль-Кассама".

"Израильская армия убила двух [израильских] заложников в ходе авиаудара по городу Рафах несколько дней назад", — говорится в заявлении группировки.

Ранее член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что точное число остающихся в живых заложников в Газе неизвестно никому. По его словам, любая сделка по их освобождению должна включать гарантии постоянного прекращения огня и полного вывода израильских войск из анклава.

Как уже писал Life.ru, 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе спецоперации вблизи лагеря палестинских беженцев Нусейрат в Газе освободила четырёх заложников, включая россиянина Андрея Козлова. Впоследствии их доставили в больницу "Шиба" в пригороде Тель-Авива. Life.ru узнал о состоянии освобождённого из плена ХАМАС гражданина РФ, а его семья рассказала об ужасах заточения.

Жертвами операции ЦАХАЛ по освобождению заложников стали минимум 274 палестинца
Жертвами операции ЦАХАЛ по освобождению заложников стали минимум 274 палестинца
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Наталья Исакова
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