ХАМАС сообщило о гибели двух заложников в Газе из-за ударов Израиля

Движение ХАМАС сообщило, что в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа погибли два заложника. Информация об этом опубликована в телеграм-канале боевого крыла палестинских радикалов — группировки "Бригада Иззэддина аль-Кассама".

"Израильская армия убила двух [израильских] заложников в ходе авиаудара по городу Рафах несколько дней назад", — говорится в заявлении группировки.