Жертвами операции ЦАХАЛ по освобождению заложников стали минимум 274 палестинца
Минимум 274 палестинца стали жертвами операции по освобождению заложников, которую ЦАХАЛ провела в центре лагеря беженцев Нусейрат в центре Газы. Об этом сообщил палестинский Минздрав.
"В ходе вчерашней агрессии Израиля в лагере Нусейрат погибли 274 человека, 698 получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии", — сказано в публикации телеграм-канала ведомства.
Напомним, что речь идёт об операции израильской армии по освобождению четырёх заложников, содержавшихся в лагере беженцев Нусейрат, которая была проведена 8 июня. Изначально властями Газы сообщалось о 210 погибших.
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