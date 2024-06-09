Жертвами операции ЦАХАЛ по освобождению заложников стали минимум 274 палестинца

Минимум 274 палестинца стали жертвами операции по освобождению заложников, которую ЦАХАЛ провела в центре лагеря беженцев Нусейрат в центре Газы. Об этом сообщил палестинский Минздрав.

"В ходе вчерашней агрессии Израиля в лагере Нусейрат погибли 274 человека, 698 получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии", — сказано в публикации телеграм-канала ведомства.