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9 июня, 11:46

Жертвами операции ЦАХАЛ по освобождению заложников стали минимум 274 палестинца

Минимум 274 палестинца стали жертвами операции по освобождению заложников, которую ЦАХАЛ провела в центре лагеря беженцев Нусейрат в центре Газы. Об этом сообщил палестинский Минздрав.

"В ходе вчерашней агрессии Израиля в лагере Нусейрат погибли 274 человека, 698 получили ранения, некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии",  сказано в публикации телеграм-канала ведомства.

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Напомним, что речь идёт об операции израильской армии по освобождению четырёх заложников, содержавшихся в лагере беженцев Нусейрат, которая была проведена 8 июня. Изначально властями Газы сообщалось о 210 погибших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mohammad abu elsebah

Юрий Лысенко
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