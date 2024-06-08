Вызволенный из плена ХАМАС россиянин в слезах поблагодарил Нетаньяху

Освобождённый из плена палестинского движения ХАМАС россиянин Андрей Козлов трогательно поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за возвращение из Газы. Кадры встречи с петербуржцем политик опубликовал в соцсети X.

Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за возвращение из Газы. Видео © X / netanyahu

"Спасибо вам", — поблагодарил Нетаньяху россиянин со слезами на глазах.