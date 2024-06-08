Вызволенный из плена ХАМАС россиянин в слезах поблагодарил Нетаньяху
Россиянин Козлов поблагодарил Нетаньяху за возвращение из Газы
Освобождённый из плена палестинского движения ХАМАС россиянин Андрей Козлов трогательно поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за возвращение из Газы. Кадры встречи с петербуржцем политик опубликовал в соцсети X.
Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за возвращение из Газы. Видео © X / netanyahu
"Спасибо вам", — поблагодарил Нетаньяху россиянин со слезами на глазах.
После этого израильский политик пожал руку россиянину и обнял его.
Напомним, Козлов был освобождён из плена 8 июня вместе с другими тремя заложниками. В Израиле он находился с 2022 года, куда перебрался по программе репатриации. Во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023-го мужчина работал охранником на фестивале Nature Party. Он прятался вместе со всеми в металлических контейнерах и кустах. Прямо из укрытия Козлов записывал близким голосовые и писал сообщения. Сейчас россиянин находится в больнице в Израиле, с ним всё в порядке.
X / netanyahu