В Палестине потребовали созыва Совбеза ООН из-за операции ЦАХАЛ в Нусейрате
Аббас призвал Совбез ООН провести заседание из-за операции ЦАХАЛ в Нусейрате
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Совбез ООН созвать внеочередное заседание по поводу спецоперации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Газы. Как передаёт местный новостной портал WAFA, соответствующее поручение он дал постоянному наблюдателю страны при всемирной организации Рияду Мансуру.
Политический деятель заявил, что члены СБ ООН должны будут обсудить "израильскую агрессию, в результате которой погибли и получили ранения сотни человек". Также сообщается, что в настоящее время Аббас для обеспечения этого заседания "активно проводит переговоры с главами арабских государств и представителями международных организаций".
А в субботу, 8 июня, стало известно, что израильские военные освободили четырёх заложников в ходе спецоперации вблизи лагеря палестинских беженцев Нусейрат, включая россиянина Андрея Козлова. Они здоровы, впоследствии их доставили в больницу "Шиба" в пригороде Тель-Авива. Life.ru узнал о состоянии освобождённого из плена ХАМАС гражданина РФ.
Flickr / Israel Defense Forces