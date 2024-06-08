В Палестине потребовали созыва Совбеза ООН из-за операции ЦАХАЛ в Нусейрате

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал Совбез ООН созвать внеочередное заседание по поводу спецоперации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части Газы. Как передаёт местный новостной портал WAFA, соответствующее поручение он дал постоянному наблюдателю страны при всемирной организации Рияду Мансуру.

Политический деятель заявил, что члены СБ ООН должны будут обсудить "израильскую агрессию, в результате которой погибли и получили ранения сотни человек". Также сообщается, что в настоящее время Аббас для обеспечения этого заседания "активно проводит переговоры с главами арабских государств и представителями международных организаций".