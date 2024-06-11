Совет Безопасности ООН принял резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе

В Совете Безопасности ООН завершилось голосование по резолюции Соединённых Штатов о прекращении огня в секторе Газа. Инициатива, которая подразумевает трёхэтапное урегулирование конфликта, была принята. В поддержку плана выступили 14 государств, Россия воздержалась.

Документ предполагает полное прекращение боевых действий на территории палестинского анклава, вывод войск ЦАХАЛ из Газы, а также освобождение всех удерживаемых сторонами заложников на первом и втором этапах. Третья же фаза должна завершиться восстановлением разрушенных городов. Группировка ХАМАС поддержала решение Совбеза о принятии резолюции.