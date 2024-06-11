Совет Безопасности ООН принял резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе
В Совете Безопасности ООН завершилось голосование по резолюции Соединённых Штатов о прекращении огня в секторе Газа. Инициатива, которая подразумевает трёхэтапное урегулирование конфликта, была принята. В поддержку плана выступили 14 государств, Россия воздержалась.
Документ предполагает полное прекращение боевых действий на территории палестинского анклава, вывод войск ЦАХАЛ из Газы, а также освобождение всех удерживаемых сторонами заложников на первом и втором этапах. Третья же фаза должна завершиться восстановлением разрушенных городов. Группировка ХАМАС поддержала решение Совбеза о принятии резолюции.
"ХАМАС приветствует то, что было включено в резолюцию Совета Безопасности относительно постоянного прекращения огня в секторе Газа", — говорится в заявлении группировки.
А тем времени силы Армии обороны Израиля продолжают операцию в секторе Газа. На днях подразделениям ЦАХАЛ удалось пробиться к месту заточения четырёх заложников, среди которых был один россиянин. Освобождённый из многомесячного плена мужчина трогательно поблагодарил премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху за спасение.
UN Photo / Manuel Elías