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10 июня, 21:03

Совет Безопасности ООН принял резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе

В Совете Безопасности ООН завершилось голосование по резолюции Соединённых Штатов о прекращении огня в секторе Газа. Инициатива, которая подразумевает трёхэтапное урегулирование конфликта, была принята. В поддержку плана выступили 14 государств, Россия воздержалась.

Документ предполагает полное прекращение боевых действий на территории палестинского анклава, вывод войск ЦАХАЛ из Газы, а также освобождение всех удерживаемых сторонами заложников на первом и втором этапах. Третья же фаза должна завершиться восстановлением разрушенных городов. Группировка ХАМАС поддержала решение Совбеза о принятии резолюции.

"ХАМАС приветствует то, что было включено в резолюцию Совета Безопасности относительно постоянного прекращения огня в секторе Газа", — говорится в заявлении группировки.

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А тем времени силы Армии обороны Израиля продолжают операцию в секторе Газа. На днях подразделениям ЦАХАЛ удалось пробиться к месту заточения четырёх заложников, среди которых был один россиянин. Освобождённый из многомесячного плена мужчина трогательно поблагодарил премьера еврейского государства Биньямина Нетаньяху за спасение.

Обложка ©

UN Photo / Manuel Elías

Илья Пушкарев
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