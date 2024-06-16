Израиль ввёл ежедневную "тактическую паузу" в боевых действиях на юге Газы
Израиль вводит ежедневную "тактическую паузу" в военных действиях на юге сектора Газа. Она будет действовать с 08:00 до 19:00 до дальнейшего уведомления, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В рамках продолжающихся усилий Армии обороны Израиля и офиса координатора действий Правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) по увеличению объёмов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями, <...> будет действовать тактическая пауза в военных действиях в гуманитарных целях", — сказано в тексте сообщения.
В ЦАХАЛ уточнили, что пауза будет действовать вдоль дороги, ведущей от КПП Керем-Шалом к дороге Салах-эд-Дин и далее на север, для свободного проезда грузовиков.
Ранее Армия обороны Израиля освободила в центральной части сектора Газа четырёх заложников, среди которых был один россиянин, Андрей Козлов. Представители ЦАХАЛ сообщили, что всех их пленили во время музыкального фестиваля Nature Party, где гражданин РФ работал охранником.
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