Израиль ввёл ежедневную "тактическую паузу" в боевых действиях на юге Газы

Израиль вводит ежедневную "тактическую паузу" в военных действиях на юге сектора Газа. Она будет действовать с 08:00 до 19:00 до дальнейшего уведомления, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В рамках продолжающихся усилий Армии обороны Израиля и офиса координатора действий Правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) по увеличению объёмов гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, и после дополнительных обсуждений с ООН и международными организациями, <...> будет действовать тактическая пауза в военных действиях в гуманитарных целях", — сказано в тексте сообщения.

В ЦАХАЛ уточнили, что пауза будет действовать вдоль дороги, ведущей от КПП Керем-Шалом к дороге Салах-эд-Дин и далее на север, для свободного проезда грузовиков.